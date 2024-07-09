في أول مشاركة.. إنبي ثالث دوري تنس الطاولة السيدات ويتأهل للبطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لسيدات تنس الطاولة بنادى إنبى، في تحقيق المركز الثالث خلال الدورة المجمعة الثانية والختامية للدورى الممتاز " أ "، والتى أقيمت فاعليتها بملاعب هيئة قناة السويس، خلال الفترة من 30 يونيو وحتي 3 يوليو 2024.

ونجح فريق السيدات فى تقديم أداء مميز وإستثنائى خلال أول مشاركة بالدورة المجمعة وحصد المركز الثالث ، وذلك بعد تغلبه على فرق إستاد المنصورة وجزيرة الورد والعبور وسبورتنج والأهلى بينما تلقى الفريق الهزيمة من بتروجت والزمالك.

بتلك النتيجة ينجح الفريق فى التأهل لبطولة الأندية العربية والتى ستقام فى 3 سبتمبر 2024 المقبل بمصر ، بمجمع صالات حسن مصطفى ، وذلك بمشاركة أكبر الأندية العربية .

ومع إنتهاء الدورة المجمعة يأتى فريق الزمالك فى المركز الأول ثم الأهلى فى المركز الثانى وإنبى فى المركز الثالث وبتروجت فى المركز الرابع .

وضمت قائمة فريق السيدات بإنبي المشاركة في البطولة كلا من “ نادين الدولتلي، ريم العراقي، هنا إبراهيم، سارة مسعد ، نهى يسري، وفاطمة علاء والمحترفة الروسية ماريا “.

يذكر أن فريق تنس الطاولة للسيدات بنادى إنبى قد تم إنشاؤه وتكوينة العام الماضى ، لينجح الفريق البترولى فى الصعود للدورى الممتاز ليشارك هذا العام لأول مرة .

علماً بأن الدورة المجمعة هذا العام تعتبر من أقوى الدورات المجمعة التى أقيمت خلال السنوات الماضية ، نظرا للمنافسة الشرسة والقوية من كافة الفرق ، وذلك بمشاركة العديد من اللاعبين المحترفين المميزين.