على ستاد القاهرة .. موعد قمة الدوري المصري المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت إدارة هيئة ستاد القاهرة ، على استضافة مباراة الأهلي وبيراميدز في موعدها بصورة طبيعية ، الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساءً ، لحساب مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز.





يأتي ذلك بعد أن أدلى مسؤولو الاستاد أمس ، بتصريحات معبرة عن عدم رضاهم بشأن تصريحات كولر مدرب الأهلي عقب مواجهة طلائع الجيش بالأمس ، والتي أكد فيها على تدهور الحالة الفنية لأرضية الملعب.

وأكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي صباح اليوم أنه بناء على التواصل الإيجابي والتوضيح الذى تلقيناه من النادي الأهلي ومسئوليه والتأكيد على تعاون هيئة ستاد القاهرة الدولي مع كافة الأندية التي تقام مبارياتها على الاستاد.

وواصل تصريحاته : عُشب الملعب بالفعل بحاجة لالتقاط الأنفاس وبعض إجراءات العناية ، لكنه ليس كما صورها في الإعلام ومعرفش أسباب تصريحات مدرب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز تحديدًا لماذا لم يتحدث في المباراة السابقة.

واستطرد : "مش عارف أعمل صيانة للملعب، المنتخب الوطني الأول خاض تدريبات لمدة 10 أيام وبعد ذلك طلب المنتخب الأولمبي التدرب، ثم تم إعلان جدول الدوري بالكامل، فمش عارف أعمل صيانه امتى؟".