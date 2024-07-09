نجم منتخب الأرجنتين يؤجل حسم موقفه من العروض السعودية

طلب نجم خط وسط منتخب الأرجنتين، ونادي روما الإيطالي، لياندرو باريديس، فترة من إدارة ناديه قبل تحديد موقفه من العروض التي تلقاها من الدوري السعودي في الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، دخول باريديس ضمن اهتمامات أندية دوري روشن السعودي للتعاقد معه في الفترة الحالية، دون الكشف عن هويتها.

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وأشارت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إلى أن إدارة نادي روما، ترغب في معرفة رد نجم منتخب الأرجنتين بشأن العرض السعودي، خاصة مع الإغراءات المالية الكبيرة التي يحملها ذلك العرض.

ويمثل لياندرو باريديس، أهمية كبيرة بالنسبة للنادي الإيطالي، خاصة بعد تألقه تحت قيادة المدرب دانييلي دي روسي، لكنه حال رحيله سوف يضطر “ذئاب العاصمة” للبحث عن بديل.

وطلب لاعب باريس سان جيرمان السابق مهلة لحسم موقفه من العرض السعودي قبل الرد بالقبول أو الرفض.