نجم منتخب إسبانيا على موعد مع التاريخ قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي يورو 2024

يقترب نجم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، لامين يامال، من تحقيق رقمًا قياسيًا فريدًا عند مواجهة فرنسا، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا أمام إسبانيا، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإنه يمكن أن يصبح لامين يامال (16 عامًا، 362 يومًا) الليلة أصغر لاعب يظهر في كأس العالم أو نصف نهائي بطولة أوروبا، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم بيليه في كأس العالم 1958 (17 عامًا، 244 يومًا) ).

وكان منتخب إسبانيا، قد تأهل إلى نصف نهائي يورو 2024، بعد الفوز على ألمانيا (صاحبة الأرض والجمهور)، في ربع النهائي بنتيجة 2-1، بعد التمديد.

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وعلى الجانب الأخر، تأهل منتخب فرنسا، إلى الدور نصف نهائي بعد الفوز على منتخب البرتغال في الدور ربع نهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي