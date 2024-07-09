ميكالي يصدم بيراميدز قبل مواجهة الاهلي في الدوري المصري

كشف أحمد حسن قائد الفراعنة السابق، عن رفض البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي خروج أى لاعب من معسكر المنتخب، للمشاركة في مباراة الاهلي وبيراميدز.

وتنطلق مباراة الاهلي ضد بيراميدز في الدوري الممتاز يوم 12 من الشهر الجاري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “مصدر داخل اتحاد الكرة : ميكالي متمسك باستمرار إبراهيم عادل ويرفض خروجه من معسكر المنتخب الأوليمبي”

وأصبح الآن صفوف المنتخب الأوليمبي مكتمله بعد انضمام أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، استعدادًا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وانضم أيضًا محمد النني لاعب أرسنال السابق صباح اليوم لمعسكر المنتخب الأولمبي.

وكان قد استقر البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على كلا من زيزو والنني من الثلاثة الكبار الذى سيتم ضمهم للمشاركة في الأولمبياد.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمغادرة لـ مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادًا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.