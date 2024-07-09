مدرب مصري على رادار صن داونز

دخل المدرب المصري مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشرطة العراقي، اهتمامات نادي صن داونز الجنوب إفريقي من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد الإنجازات التي حققها المدير الفني المصري في الفترة الأخيرة مع فريق الشرطة، وأبرزها الفوز بلقب الدوري للمرة الثانية في مسيرته مع الفريق.

وأشارت صحيفة صدى الكرة العراقية إلى أن فريق صن داونز الجنوب إفريقي مؤمن سليمان يأتي على رأس قائمة أبرز المرشحين لقيادة صن داونز.

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وأكدت أن إدارة الشرطة العراقية تسعى إلى تجديد التعاقد مع مؤمن سليمان بعد أن قاد الفريق لحصد لقب الدوري والتأهل إلى نهائي الكأس.

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين إدارة نادي الشرطة ومؤمن سليمان في الفترة المقبلة، والتي من المنتظر أن تحسم الجدل حول مستقبل المدرب المصري بعد نجاحاته الكبيرة مع الفريق العراقي.

جدير بالذكر أن موكوينا مدرب صن داونز السابق كان قد رحل عن تدريب الفريق بشكل رسمي بعد الاتفاق على إنهاء التعاقد مع فريقه بشكل رسمي.