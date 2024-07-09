"مبلغ فلكي مقارنة برونالدو ونيمار".. وزير الرياضة السعودي يكشف سبب فشل صفقة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، سبب فشل انتقال لاعب ليفربول محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر راديو "ثمانية" السعودي: "بالفعل نادي الاتحاد كان يرغب في ضم صلاح، وقدم بلغ فلكي بقارنه بنيمار ورونالدو وبنزيما".

وواصل: "اتحاد جدة كان يرغب في استعارة الجناح المصري لمدة عام والمبلغ المطلوب كان كبيرا جدا، لكن عقد صلاح ساري مع ليفربول وكان لابد من التفاوض مع النادي أولا".

واختتم وزير الرياضة السعودي: "استفسرنا من ليفربول عن موقفهم من بيع صلاح، لكن جاء ردهم بالرفض التام لأهميته عندهم".

الجدير بالذكر إنه كانت هناك رغبة من نادي اتحاد جدة لضم صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن لاعب ليفربول يربطه عقد من النادي حتى عام 2025.

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