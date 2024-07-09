5 إحصائيات تاريخية قبل مواجهة فرنسا وإسبانيا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم العالمية مواجهة تاريخية بين المنتخب الإسباني ونظيره الفرنسي في نصف نهائي بطولة اليورو.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024.

ويعرض لكم "الخليج 365" أبرز 5 إحصائيات بين الكبيرين إسبانيا وفرنسا:

1. هذا هو اللقاء السادس بين إسبانيا وفرنسا في بطولة كبرى، حيث فازت فرنسا بثلاثة من أربع مباريات (2-0) في نهائي يورو 1984، (2-1) في ربع نهائي يورو 2000، (3-1) في دور الـ 16 لكأس العالم 2006، بينما فازت إسبانيا في المباراة الأخيرة (2-0) بربع نهائي يورو 2012، أما المباراة الخامسة انتهت بالتعادل 1-1 خلال دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا 1996.

2. ستواجه إسبانيا فرنسا في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، وقد التقيا بالفعل في دور المجموعات (1996)، ودور الـ 16 (2006) وربع النهائي (2000، 2012 ) ونهائي (1984).

3. إسبانيا هو المنتخب الوحيد الذي فاز بجميع المباريات الخمس في بطولة أمم أوروبا 2024، ولم يفز أي فريق في تاريخ بطولة أوروبا بست مباريات في بطولة واحدة، ولم يفز أي فريق على الإطلاق بست مباريات في بطولة أمم أوروبا على التوالي.

4. تتطلع فرنسا إلى الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة بعد (1984، 2000 و2016)، على الجانب الآخر، تتطلع إسبانيا للوصول إلى النهائي الخامس لها، بينما ألمانيا فقط وصلت للنهائي أكثر (6).

5. منذ بداية عام 2023، حققت إسبانيا أفضل نسبة انتصارات أكثر من أي منتخب أوروبي، حيث فازت في 15 من أصل 19 مباراة تحت قيادة لويس دي لا فوينتي (79%).

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