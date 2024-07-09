"إلغاء مباراة ولعب أخرى وتصريحات مثيرة".. سيارة الموتى بدل الإسعاف في الملاعب المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

مبلغ 1500 جنيه (32 دولارا)، كان سببا كافيا لاستبدال سيارة الإسعاف بسيارة نقل موتى في ملاعب الدرجات الثانية والثالثة والرابعة في مصر، وخرج علينا، قبل عدة أيام، إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة، ليثير الجدل بتصريحاته.

وقال الكومي في تصريحات عبر القناة الأولى: "أنا من الإعلاميين الذين يمتلكون المعلومات عن الدرجات الأدنى في الدوري، وفي أحد المرات كنت أصور تقريرًا، حول وجود سيارة نقل الموتى في الملاعب كبديل لسيارة الإسعاف".

وأضاف: "الكرة الآن أصبحت إمكانيات، عربة الإسعاف كي توجد في مباراة بالدرجات الأدنى تحتاج إلى 1500 جنيه في المباراة الواحدة، والأندية لا تجد المال من الأساس لتمنح لاعبيها مستحقاتها، والأندية بدأت تتغلب على هذا الأمر بجلب سيارة نقل موتى أو سيارة من إحدى الجمعيات الخيرية، حاولنا توقيع بروتوكول مع هيئة الإسعاف، بتخفيض السعر واتحاد الكرة تحمل جزء من هذا الأمر، لكن المبلغ كان كبيرًا وكلفنا حوالي 20 مليون أو أكثر".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول عن أزمة استبدال سيارة الإسعاف بموتى، إذ قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، في تصريحات سابقة: "معظم مباريات دوري الدرجة الرابعة يتم فيها إحضار عربات نقل موتى بدلا من عربات الإسعاف، والأندية في هذه الدرجات لا تستطيع توفير تكاليف استئجار عربات الإسعاف في المباريات، وهذه أزمة كبيرة".

وأضاف: "في دوري الدرجتين الثانية والثالثة اللاعب اللي بيتصاب ممكن يترمي ويبطل كورة لعدم وجود إمكانيات مادية لعلاجه".

وظهر يوم الجمعة 1 يناير 2021، كان فريق قرية الكوم الأحمر مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، يستعد على مدار شهرين لمباراته الأولى في دوري القسم الرابع ضد البراجيل، وخلال تفقد مراقب المباراة للملعب قبل صافرة البداية، تفاجئ باستبدال سيارة الإسعاف بسيارة نقل موتى، ليخطر مسؤولي فريق الكوم الأحمر رفضه إقامة المباراة دون سيارة إسعاف، طالباً من الحكم تنفيذ اللائحة بإلغاء المباراة عند 2:50، أي بعد 20 دقيقة من موعد انطلاقها بحسب ما تنص اللائحة.

وفي ديسمبر 2019، شهد لقاء دمياط والشهداء في القسم الثالث وجود سيارة تكريم للموتى بدلا من سيارة الإسعاف، في ملعب القرية الأولمبية في رأس البر، وكانت حينها تكلفة سيارة الإسعاف في المباراة الواحدة 750 جنيه.