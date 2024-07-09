شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. اتحاد التايكوندو يحدد موعد السفر اللاعبين إلى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

حدد اتحاد التايكوندو، يوم 25 يوليو الجاري موعد سفر بعثة منتخب مصر الأولمبية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقرر انطلاقها يوم 26 يوليو الجاري .

وتأهل لأولمبياد باريس 2024 سيف عيسى في وزن 80 كجم والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 وأحمد وائل في منافسات وزن تحت 68 كجم وأية شحاتة في منافسات وزن تحت 67 كجم .

ويخوض منتخب مصر للتايكوندو معسكر في باريس منذ يوم 25 يوليو حتى موعد انطلاق المنافسات ضمن خطة التجهيز والاستعداد للبطولة.

ويتواجد حاليا منتخب مصر للتايكوندو في كوريا الجنوبية لخوض معسكر ضمن خطة الإعداد الحالية حيث يعود المنتخب للقاهرة يوم 23 يوليو ويتوجه بعدها لباريس يوم 25 يوليو الجاري.