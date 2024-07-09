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الأهلى يستعيد جهود الشناوى وربيعة أمام بيراميدز بالدوري

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى – لبنى عبد الله

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 06:30 م

يستعيد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثنائى محمد الشناوى ورامى ربيعة لاعبا الفريق فى لقاء بيراميدز المقبل بعد غيابهم عن مباراة الطلائع بسبب رغبة المدرب السويسري فى منحهم راحة من توالى المباريات.

وشارك مصطفى شوبير بديلا للشناوى فى مباراة طلائع الجيش فيما شارك ياسر إبراهيم بديلا لرامى ربيعة فى خط دفاع المارد الاحمر.

وحقق الاهلى فوزاً على طلائع الجيش بهدفين دون رد سجلهم عمرو السولية ووسام ابوعلي ليواصل قطار انتصاراته المحلية.

يستعد الاهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة .

تعد مباراة الاهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.
ويعكف مارسيل كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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