شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون يصل القاهرة الجمعة للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يصل البنينى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة صباح يوم الجمعة المقبل، قادماً من بلاده بعد المشاركة مع المنتخب .

وأبلغ اللاعب البنينى مسئولو الجهاز الفني و الادارى بموعد وصوله، حيث انتهت أزمة التأشيرة الخاصة به ، وقام بحجز تذكرة الطيران للقدوم إلى مصر، وكانت التأشيرة تؤجل وصوله خلال الفترة الماضية.

كان سامسون أبلغ النادى بأنه سيصل القاهرة فى أسرع وقت، فور انتهاء الإجراءات، حيث قام بحجز تذكرة الطيران، إلا أن تأخر التأشيرة يؤخر وصوله للقاهرة الانضمام للفريق خلال الايام الماضية.