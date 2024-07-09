شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: السباحة التوقيعية أبهرت العالم.. والتأهل للأولمبياد نتيجة مسيرة طويلة من التعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، إن منتخب السباحة التوقيعية يضم عناصر متميزة للغاية وتم إعدادهم بشكل جيد على مدار الفترة الماضية بعد تأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للسباحة، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسباحة الفنية نفذ خطة مُحكمة من أجل إعداد اللاعبات بالشكل الجيد وهو ما تكلل بالنجاح بعد ضمان منتخب مصر للسباحة التوقيعية التأهل إلى باريس.

وأضاف المهندس ياسر إدريس، أن لاعبات المنتخب المصري للسباحة التوقيعية أبهروا الجميع خلال نهائي الفرق في بطولة العالم للألعاب الماضية التي أقيمت في مدينة فوكوكا اليابانية بعد حصدهم مجموع 179.03 نقطة؛ ليحققوا أفضل مركز إفريقي في البطولة، متفوقين على جنوب إفريقيا، كما تأهل الثنائي هنا هيكل وملك طوسون إلى نهائي منافسات الروتين الفني «الزوجي»، بمجموع 178.4466 نقطة وضمنتا بذلك بلوغ الأولمبياد.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للسباحة أنه ينتظر من اللاعبات تقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات الأولمبياد بعدما أصبحن من ضمن أفضل الفرق الإفريقية بعد أن تخطوا جنوب إفريقيا.

وضمت بعثة المنتخب القومي للسباحة الفنية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 كالتالي: نهال سعفان، نادين برسوم، سندس أحمد، سلمي مرعي، مريم احمد يسري، فريدة عبد الباري، أمينة الفقي، هانا هيكل، ملك طوسون.