شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الزمالك يعلن اعتناق الأوغندى موتيابا الإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ثنائى الزمالك التونسى حمزة المثلوثى، ومحمد أشرف روقا اعتناق زميلهما فى الفريق الأوغندى ترافيس موتيابا صانع ألعاب منتخب أوغندا وفريق الزمالك، ديانة الإسلام.

ونشر المثلوثى صورته برفقة موتيابا عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "welcome to islam brother".. "مرحبًا بك فى الإسلام".



المثلوثى وموتيابا

وحدث نفس الترحيب لموتيابا بعد دخوله الاسلام من زميله دونجا.



روقا

فى سياق أخر، يصل البنينى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة صباح يوم الجمعة المقبل، قادماً من بلاده بعد المشاركة مع المنتخب .

وأبلغ اللاعب البنينى مسئولو الجهاز الفني و الادارى بموعد وصوله، حيث انتهت أزمة التأشيرة الخاصة به ، وقام بحجز تذكرة الطيران للقدوم إلى مصر، وكانت التأشيرة تؤجل وصوله خلال الفترة الماضية.

كان سامسون أبلغ النادى بأنه سيصل القاهرة فى أسرع وقت، فور انتهاء الإجراءات، حيث قام بحجز تذكرة الطيران، إلا أن تأخر التأشيرة يؤخر وصوله للقاهرة الانضمام للفريق خلال الايام الماضية.