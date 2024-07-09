بطولة ويمبلدون: الكرواتية فيكيتش تتغلب على لولو سان وتبلغ نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - لندن : بلغت الكرواتية دونا فيكيتش المصنفة 37 عالمياً الدور نصف نهائي في إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها بفوزها على النيوزيلندية لولو سان، 123 عالميا والمتأهلة من التصفيات، 5 - 7 و6- 4 و6 -1 في ربع نهائي ويمبلدون، ثالثة بطولات غراندسلام.

ولم يسبق لفيكيتش (28 عاماً) أن تخطت حاجز الدور ربع النهائي في غراندسلام والذي بلغته في بطولتي الولايات المتحدة المفتوحة 2019 وأستراليا 2023. وتواجه الخميس الإيطالية جازمين باوليني (17)، وصيفة النسخة الاخيرة من رولان غاروس، أو الأميركية إيما نافارو (17).

ونجحت سان (23 عاما) في كسر ارسال منافستها في الشوط الـ 11 وارسلت من أجل الفوز بالمجموعة الأولى 7- 5.

قاتلت فيكيتش في المجموعة الثانية وعانت من ضعف ارسالها حيث ارتكبت 5 أخطاء مزدوجة عندما كانت ترسل للفوز بها والنتيجة لصالحها 5- 3. سريعا استعادت زمام المبادرة وكسرت ارسال النيوزيلندية لتفوز 6- 4.

وأحكمت فيكيتش قبضتها على المجموعة الثالثة، ففازت في 16 نقطة توالياً وتقدمت 5- 0 لتحسمها في قرابة ساعتين.