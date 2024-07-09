الذكاء الاصطناعي يحسمها.. اسبانيا أقوى من فرنسا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من مدريد: يبدو أن الذكاء الاصطناعي أصاب الهدف هذه المرة، وأتى لنا بتحليلات ونتائج وتوقعات أقرب إلى الواقع، أو واقعية بدرجة تامة هذه المرة، حيث أكد قبل ساعات من قمة اسبانيا وفرنسا اليوم (الثلاثاء)، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية أن اسبانيا هي الأفضل.

وعلى الرغم من اعتراض الملايين حول العالم من عشاق كرة القدم على اقتحام الذكاء الاصطناعي لمجال ابداعي مثل كرة القدم التي لا تخضع لعلم أو أرقام، إلا أن تحليل الذكاء الاصطناعي دقيق إلى حد بعيد هذه المرة.

ويليامز أفضل من "مبابي التائه"

فقد أكد أن نيكو ويليامز جناح اسبانيا أفضل وأكثر تأثيراً من كيليان مبابي نجم فرنسا، وهي حقيقة وواقع، حيث لم يقدم مبابي شيئاً في يورو 2024 حتى الآن، ربما لأسباب ذهنية تتعلق بالأيام الصعبة التي عاشها مع باريس سان جيرمان قبل الرحيل إلى ريال مدريد، وكذلك بسبب اصابته في الأنف، وفي المقابل يبدع ويليامز ويقدم نفسه للعالم.

ستقام الليلة في ميونيخ مباراة نصف نهائي كأس أوروبا بين إسبانيا وفرنسا، وهي مباراة على أعلى مستوى ستحدد المتأهل الأول لنهائي اليورو، وعرضت تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) من شركة Olocip تحليلها للتشكيلات المحتملة وأداء لاعبي الفريقين، وفقاً لتقرير صحيفة "ماركا" الاسبانية.

وفقًا لمقارنة التشكيلات بواسطة الذكاء الاصطناعي، سيكون هؤلاء هم اللاعبون الأكثر تميزًا في المباراة في كل مركز:

حراس المرمى (فرنسا تتفوق)

في المرمى، يواجه أوناي سيمون وماينان بعضهما البعض. تلقى الإسباني هدفين فقط والفرنسي هدفًا واحدًا، بقي الذكاء الاصطناعي مع حارس فرنسا، حيث يتفوق على حارس مرمى أتلتيك بيلباو في القيمة الإجمالية (3.05 إلى 1.96) وفي القيمة خلال 90 دقيقة (0.55 إلى 0.42).

خط الدفاع (فرنسا أكثر صلابة)



في الدفاع، يبدو التفوق الفرنسي واضحاً، خاصة مع غياب كارفاخال ولونورمان عن نصف النهائي، يختار الذكاء الاصطناعي 3 مدافعين فرنسيين وإسبانيًا واحدًا.

كوندي يتفوق على نافاس في الجناح الأيمن، وصليبا يتفوق على ناتشو في قلب الدفاع، وثيو هيرنانديز على كوكوريلا في اليسار. إيميريك لابورت يتفوق على أوباميكانو باعتباره الممثل الوحيد لـ لاروخا.

خط الوسط (اسبانيا الأكثر سيطرة)

فرنسا قوية في الدفاع، لكن في خط الوسط يهيمن اللون الأحمر بالكامل: رودري وفابيان وأولمو أفضل من تشواميني وكانتي ورابيو على التوالي. يتألق لاعبو خط الوسط الإسبان في بطولة اليورو، حيث سجلوا خمسة أهداف بين الثلاثة، سجل رودري هدفا وفابيان وأولمو مرتين.

خط الهجوم (اسبانيا الأقوى)

هناك أيضًا تفوق إسباني. الذكاء الاصطناعي يختار موراتا بدلاً من كولو مواني ، الذي لم يسجل بعد في كأس أوروبا هذه. مبابي سجل هدفًا واحدًا فقط، وهو نفس هدف نيكو ويليامز. لكن الذكاء الاصطناعي يبقى مع جناح الاسبان وهو شاب واعد، مما يمنحه قيمة إجمالية أكبر (0.88 مقارنة بـ 0.55) وقيمة أكبر في الـ 90 دقيقة (0.25 إلى 0.13). ديمبيلي هو المهاجم الوحيد الناجح في المقارنة، متجاوزًا لامين يامال.