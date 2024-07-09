الامارات | أبرز 5 مواجهات في تاريخ انجلترا وهولندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتنافس منتخبا إنكلترا وهولندا على بلوغ المباراة النهائية لكأس أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا عندما يلتقيان الاربعاء في دورتموند. دأب المنتخبان على مواجهة بعضهما البعض على الصعيد الدولي في فترة معيّنة، لكن مواجهتهما المرتقبة هي الثانية رسمياً بينهما في هذا القرن.

تلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرز خمس مواجهات بينهما:

هاتريك فان باستن

تبقى نسخة كأس أوروبا 1988 البطولة الكبرى الوحيدة التي أحرزها المنتخب الهولندي وسيبقى الهدف التاريخي الذي سجله نجمها ماركو فان باستن في النهائي ضد الاتحاد السوفياتي في الأذهان طويلاً.

لكن البطولة القارية كانت أيضاً نقطة سوداء في سجل المنتخب الانجليزي الذي خسر مبارياته الثلاث وذلك حدث له للمرّة الأولى في تاريخه.

خسر كلا المنتخبين مباراتهما الافتتاحية قبل لقائهما المرتقب في دوسلدورف في دور المجموعات وحسم الهولنديون المباراة في صالحهم بفضل هاتريك لفان باستن (3-1). سنحت فرص عدّة لانجلترا عن طريق غاري لينيكر وغلين هودل اللذين أصابا القائم. تقدّم الهولنديون بواسطة فان باستن قبل ان يدرك براين روبسون التعادل لانجلترا. بيد أن الكلمة الاخيرة كانت لفان باستن الذي سجّل على مدى 5 دقائق في الشوط الثاني هدفين ليخرج منتخب بلاده فائزاً.

تعادل سلبي في مونديال 90

أوقعت القرعة المنتخبين مجدداً في مجموعة واحدة في كأس العالم 1990 في إيطاليا. تواجد العديد من لاعبي المنتخبين الذين شاركوا في المواجهة القارية عام 1988 على ارضية الملعب في كالياري، بينهما مدرب هولندا الحالي رونالد كومان.

دخل المنتخبان المباراة في الجولة الثانية على وقع تعادلهما في الاولى، إنجلترا مع جارتها جمهورية إيرلندا، وهولندا مع مصر.

نجح دفاع انجلترا في مراقبة فان باستن جيداً، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي قبل أن تحسم إنجلترا صدارة المجموعة في الجولة الثالثة وتكتفي هولندا بالمركز الثالث لتلتقي ألمانيا الغربية في ثمن النهائي وتخرج على يدها.

هولندا سبب غياب انجلترا عن مونديال 94

كانت إنجلترا قد غابت عن كأس العالم 1974 و1978، في حين تسبّبت هولندا في عدم تأهل "الأسود الثلاثة" الى مونديال الولايات المتحدة عام 1994.

خاضت كتيبة المدرب غراهام تايلور تصفيات سيئة حيث حصدت نقطة واحدة من مواجهتين ضد النرويج المغمورة ذهاباً وإياباً. وفي المواجهتين الحاسمتين ضد هولندا، أهدر المنتخب الإنكليزي تقدّمه 2-0 على ملعب ويمبلي قبل أن يتوجّه إلى روتردام لخوض مباراة الإياب في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات. تقدّمت هولندا بهدف من ركلة حرة مباشرة لرونالد كومان في الوقت الذي اعتبر الانكليز بان صاحب الهدف كان يجب ان يُطرد قبل ذلك، قبل أن يسجل دنيس برغكامب الثاني. تغلّبت إنكلترا على سان مارينو في الجولة الأخيرة، لكن فوز هولندا على بولندا جعلها تنتزع بطاقة التأهل على حساب إنكلترا. استقال تايلور من منصبه في حين بلغت هولندا ربع نهائي المونديال وخرجت على يد البرازيل.

ثنائية شيرر وشيرينغهام

التقى المنتخبان مجدداً في كأس اوروبا التي استضافتها انكلترا عام 1996. حصد كلا المنتخبين 4 نقاط في مباراتهما الأولى في دور المجموعات قبل لقائهما في الجولة الثالثة على ملعب ويمبلي. افتتح شيرر التسجيل من ركلة جزاء قبل أن يضيف تيدي شيرينغهام هدفين. ثم اضاف شيرر الهدف الرابع مطلع الشوط الثاني وسجّل باتريك كلويفرت هدفاً شرفياً أواخر المباراة. وكان ضمن تشكيلة إنكلترا مدرّبها الحالي غاريث ساوثغيت. تصدّرت انكلترا المجموعة وحلت هولندا ثانية على حساب اسكتلندا وانتزعت بطاقة التأهل الى الدور التالي. خسرت هولندا أمام فرنسا بركلات الترجيح في ربع النهائي، في حين ودّعت إنكلترا بخسارتها أمام ألمانيا بركلات الترجيح في نصف النهائي حيث أضاع ساوثغيت الركلة الحاسمة.

هولندا تحسم نصف نهائي دوري الأمم

أقيمت المباراة الرسمية الوحيدة بين المنتخبين منذ عام 1996، في نصف نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية عام 2019. كان ساوثغيت مدرّبا للمنتخب الانجليزي، في حين كان كومان في فترته الأولى مع المنتخب البرتقالي (تركه لتدريب برشلونة ثم عاد اليه). التقى المنتخبان في غيمارايش (البرتغال).

تقدّمت انجلترا بواسطة ركلة جزاء لماركوس راشفورد لكن ماتيس دي ليخت عادل لهولندا ليفرض وقتاً إضافياً. تسبّب مدافع انجلترا كايل ووكر بهدف عكسي قبل أن يمنح كوينسي بروميس الهدف الثالث لهولندا التي خرجت فائزة قبل أن تخسر امام البرتغال في المباراة النهائية.