الامارات | حرمان العدّاء مهدي فرير من المشاركة في الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكد غياب عداء الماراثون الفرنسي مهدي فرير عن أولمبياد باريس 2024 بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف لمدة عامين بتهمة انتهاك لوائح المنشطات، حسبما أكد محاميه لوران فيلوس اليوم الثلاثاء.

وتعرض فرير (27 عاماً) للعقوبة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لألعاب القوى بعدما فشل ثلاث مرات في الإبلاغ عن مكان تواجده من أجل إخضاعه لفحوصات الكشف عن المنشطات، في فبراير 2023 وفبراير 2024.

وكان فرير تعرض للإيقاف المؤقت من قبل الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى منذ يونيو الماضي وغاب عن بطولة أوروبا في روما.

ويخطط فرير للاستئناف ضد العقوبة أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في سويسرا، على أمل تعليق عقوبته قبل انطلاق سباق الماراثون الأولمبي يوم 10 أغسطس المقبل.