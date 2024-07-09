لاعب الزمالك يعتنق الإسلام

اعتنق محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الديانة الإسلامية، وفقًا لما كشف عنه النجم التونسي حمزة المثلوثي زميله في القلعة البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء.

ونشر التونسي حمزة المثلوثي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام رفقة الأوغندي ترافيس موتيابا محترف نادي الزمالك.

وكتب المثلوثي معلقًا على الصورة موجهًا رسالته إلى محترف الزمالك، الأوغندي: “مرحبًا بك في الإسلام يا أخي”.

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وكان الأوغندي ترافيس موتيابا صاحب الـ18 عامًا قد انتقل إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في العام الحالي 2024.

وحصد موتيابا لقب وحيد رفقة نادي الزمالك عندما توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024.

وشارك المحترف الأوغندي في 8 مباريات لم يسجل أي أهداف أو يصنع حتى الآن.

ويستعد الأبيض لمواجهة نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس الموافق 11 يوليو الجاري.