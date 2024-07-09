الزمالك يستعيد فتوح قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري

استعاد نادي الزمالك خدمات أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بعد أن انتظم فتوح في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك والتي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

وأنهى فتوح البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، بعد الإصابة التي عانى منها في كاحل القدم، والتي لحقت به خلال تواجده مع منتخب مصر في التوقف الدولي الأخير.

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فتوح شارك في الفقرة التأهيلية والبدنية، بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل اليوم الثلاثاء، بعدما أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، في إطار مؤجلات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.