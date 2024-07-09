حقيقة مفاوضات الاهلي لضم أوباما

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة وجود مفاوضات بين النادي الاهلي ولاعب الزمالك يوسف أوباما، للانتقال للقلعة الحمراء في موسم الانتقالات الصيفي القادم.

وينتهي عقد يوسف أوباما مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال إلى أي نادي مجانًا.

وكشف حازم فتوح، وكيل يوسف إبراهيم «أوباما» في تصريحات صخفية، إنه لا يوجد أي مفاوضات بين أوباما والنادي الاهلي في الوقت الحالي.

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وتابع إنه لم يتواصل أي مسؤول من النادي الاهلي معه أو مع اللاعب أو مع النادي بشأن رغبتهم في الحصول على خدمات اللاعب.

واختتم حديثه، أن أوباما زملكاوي ولن يلعب في مصر إلا لنادي الزمالك ومن المستحيل أن ينتقل إلى الاهلي على الاطلاق.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، ضمن قمة مباريات الدوري المصري، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.