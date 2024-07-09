موقف إبراهيم عادل من المشاركة أمام الأهلي بعد إصابته مع المنتخب الأولمبي

كشف رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأولمبي، الدكتور طارق سليمان، تفاصيل إصابة المهاجم إبراهيم عادل، نجم نادي بيراميدز، قبل السفر غدًا إلى مدينة بوردو الفرنسية.

ويجري منتخب مصر الأولمبي، مباراتين وديتين أمام كلا من؛ أوكرانيا والعراق، قبل السفر إلى مدينة نانت استعدادا لأول لقاء رسمي أمام الدومينيكان بأولمبياد باريس 2024 والمقرر له يوم 24 يوليو .

وقال الدكتور طارق سليمان، إن إبراهيم عادل لم يخضع إلى أي تدريبات مُنذ انضمامه لمعسكر المنتخب بسبب إصابته في العضلة الضامة.

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وأضاف طبيب المنتخب، أن هناك برنامج تأهيلي للاعب لتجهيزه لوديتي أوكرانيا والعراق، استعدادًا لخوض دوري الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الجدير بالذكر أن إصابة إبراهيم عادل، جاءت بالتزامن مع طلب نادي بيراميدز، الحصول على خدمات المهاجم، لخوض مباراة الاهلي، في الدوري المصري.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري، ضمن مؤجلات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.