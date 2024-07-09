التشكيل الرسمي لقمة فرنسا ضد إسباني في نصف نهائي يورو 2024

أعلن المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيلة “اللاروخا”، لمواجهة نظيره فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا أمام إسبانيا، اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة 22:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان منتخب إسبانيا، قد تأهل إلى نصف نهائي يورو 2024، بعد الفوز على ألمانيا (صاحبة الأرض والجمهور)، في ربع النهائي بنتيجة 2-1، بعد التمديد.

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وجاء تشكيل إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا – إيمريك لابورت – ناتشو- جيسوس نافاس.

خط الوسط: داني أولمو – رودري – فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز – ألفارو موراتا – لامين يامال.

وعلى الجانب الأخر أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن التشكيل الرسمي لخوص لقاء إسبانيا.

وجاء التشكيل الرسمي لـ فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.

وسط الملعب: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.

الهجوم: كولو مواني، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي.

وتأهل منتخب فرنسا، إلى الدور نصف نهائي بعد الفوز على منتخب البرتغال في الدور ربع نهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي