وزير الرياضة السعودي يُلمح لتغيير مفاجيء في مستقبل أحمد حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ألمح وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لتطور في مستقبل المحترف المصري بصفوف اتحاد جدة أحمد حجازي.

وقال وزير الرياضة السعودي، خلال بودكاست ببلاده اليوم الثلاثاء:"إدارة نادي اتحاد جدة قد أبلغت برنامج استقطاب اللاعبين أنها لا تريد أي لاعب أجنبي جديد ومستمرون مع كل من: جروهي - كانتي - جوتا - بنزيما - حمدالله - كورنادو - رومارينهو – حجازي".

هذا يأتي في وقت كانت التقارير السعودية تشير إلى اقتراب أحمد حجازي من الانضمام لنادي نيوم بالدرجة الثانية بالدوري السعودي.

وكان أحمد حجازي قد انضم لصفوف الاتحاد في موسم 20/21 على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي قبل أن يتم شراء عقده بصورة رسمية.

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