معلومات عن وليد دعبس بعد استقالته من رئاسة موردن سبورت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تصدر رجل الأعمال وليد دعبس المشهد الرياضي في الأيام الأخيرة، عقب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي وافته المنية فجر السبت، بعد تدهور حالته الصحية.

وليد دعبس يعلن استقالته

وأعلن وليد دعبس، اليوم الثلاثاء، 3 قرارات وهم، استقالته من رئاسة مجلس إدارة مودرن سبورت بسبب تعرضه لتشويه شخصه وتحريف تصريحاته والوقيعة بينه وأسرة الراحل أحمد رفعت، التنازل عن الحصة المملوكة للملاك السابقين وتقويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي، تقديم الدعم للجنة مشكلة بقرار من وزير الشباب والرياضة، للتحقيق في ملابسات رحيل أحمد رفعت.

من هو وليد دعبس؟

تخرج وليد دعبس من كلية الطب في جامعة عين شمس، وحصل على دكتوراه في إدارة المستشفيات، وتولى عدة مناصب منها، نائب رئيس مجلس الأمناء، رئيس المكتب التنفيذي للجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، رئاسة حزب مصر الحديثة، كما تولى مجلس إدارة الأكاديمي الحديثة للهندسة والتكنولوجيا.

وأسس وليد دعبس شبكة قنوات مودرن وجريدة جورنال مصر التابعة لحزب مصر الحديثة، ومؤخرا اشترى دعبس حصة في نادي كوكاكولا سابقا ومودرن سبورت حاليا.