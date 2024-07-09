محامي أحمد رفعت يكشف آخر تطورات التحقيقات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد رشوان محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت آخر تطورات التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق التي شكلت بقرار من وزارة الشباب والرياضة للوقوف على أسباب الأزمة التي تعرض لها اللاعب قبل رحيله.

وقال محمد رشوان في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر": " التحقيقات بدأت من اليوم التالي لقرار وزارة الشباب والرياضة ".

وتابع: " اللجنة المكلفة بالتحقيق بدأت دراسة المستندات الخاصة بإحتراف أحمد رفعت في الامارات كما تم الإطلاع على عدد من عقود اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج مثل محمود حسن تريزيجيه ومصطى محمد ".

وأضاف: " جميع اللاعبين عند خروجهم لإحتراف اذا كانوا في سن التجنيد يتم خروجهم تحت بند الخضوع لفترة معايشة ".

وأكمل: " اللجنة أرسلت خطابات لنادي مودرن سبورت لطلب مستندات محدة متعلقة بأحمد رفعت وعملية إنتقاله للوحدة الإماراتي، والنادي جهز بالفعل هذا الملف وسيتم تقديمه خلال أيام ".

وواصل: " سأتقدم بما لدي من أوراق ومستندات في الوقت المناسب، خلال مرحلة خضوع اللاعب للقضاء العسكري تحدث معي اللاعب بصفتي محاميه عن كل التفاصيل وبعض التسجيلات لمكالمات هاتفية بين رفعت ووكيله نادر شوقي ".

وأردف: " من أقنع أحمد رفعت بخروجه للإحتراف وصحة موقفه شخصين هما نادر شوقي واحمد دياب ".

وأتم: " اقتراب غلق فترة القيد في الامارات كان السبب ف التعجيل بسفر أحمد رفعت، ومد فترة سفر الاعب وهو في الخارج هو الخطأ الواضح في هذه الأزمة ".