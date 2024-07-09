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إسبانيا تتقدم على فرنسا في الشوط الأول بكأس الأمم الأوروبية

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في التقدم على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".


تقدم المنتخب الفرنسي في النتيجة في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب راندال كولو مواني، فيما أحرز هدف التعادل للمنتخب الإسباني اللاعب لامين يامال في الدقيقة 21.
بينما ضاعف النتيجة للمنتخب الإسباني اللاعب داني أولمو بالهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.
وبدأ ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، المباراة بالتشكيل التالي:
مايك ماينان، في حراسة المرمى.
الدفاع: ثيو هيرنانديز، ويليام ساليبا، دايوت أوباميكانو، جوليس كوندي.
خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.
الهجوم: كولو مواني، عثمان ديمبلي، كيليان مبابي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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