شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات واسعة فى تشكيل الأهلى أمام بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى – لبنى عبد اللهالثلاثاء، 09 يوليو 2024 09:15 م
استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى النادي الأهلي على إجراء تغييرات واسعة على تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة بيراميدز.
واستقر كولر على عودة محمد الشناوى لعرين الاهلى بعدما شارك مصطفى شوبير فى لقاء الطلائع وظهر بشكل متميز، فيما يعود رامى ربيعة لقيادة خط الدفاع بجوار محمد عبد المنعم.
وقرر كولر عودة عمر كمال عبد الواحد للمشاركة بشكل أساسى فى لقاء بيراميدز بعدما شارك بديلا فى مباراة الطلائع كما قرر المدرب السويسري عودة حسين الشحات للتشكيل الاساسى بعد ظهوره بديلا فى لقاء الطلائع.
وحقق الاهلى فوزاً على طلائع الجيش بهدفين دون رد سجلهم عمرو السولية ووسام ابوعلي ليواصل قطار انتصاراته المحلية.
يستعد الاهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.
ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.
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