شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء ابرزها ، ياسر إدريس: السباحة التوقيعية أبهرت العالم.. والتأهل للأولمبياد نتيجة مسيرة طويلة من التعب، وثنائى الزمالك يعلن اعتناق الأوغندى موتيابا الإسلام، ومجلس الأهلي ومصيلحى وعلى ماهر أول الحضور لعزاء أحمد رفعت

ياسر إدريس: السباحة التوقيعية أبهرت العالم.. والتأهل للأولمبياد نتيجة مسيرة طويلة من التعب

قال المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، إن منتخب السباحة التوقيعية يضم عناصر متميزة للغاية وتم إعدادهم بشكل جيد على مدار الفترة الماضية

ثنائى الزمالك يعلن اعتناق الأوغندى موتيابا الإسلام

الأوغندى ترافيس موتيابا صانع ألعاب الزمالك، أعلن اعتناق دين الإسلام..

مجلس الأهلي ومصيلحى وعلى ماهر أول الحضور لعزاء أحمد رفعت

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم على تقديم واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت صانع العاب مودرن فيوتشر المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوى

أحمد فتوح جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام طلائع الجيش

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية

بيراميدز: ننتظر رد المنتخب الأولمبى على خروج إبراهيم عادل.. ولكل حدث حديث

أكد مسئولى نادى بيراميدز، إنهم أرسلوا خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة من أجل الموافقة على خروج إبراهيم عادل لاعب الفريق

الأهلى يستعيد جهود الشناوى وربيعة أمام بيراميدز بالدوري

يستعيد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثنائى محمد الشناوى ورامى ربيعة لاعبا الفريق فى لقاء بيراميدز المقبل

مهرجان العلمين يتحدى التعصب بمواجهة جديدة بين أساطير الأهلى والزمالك

فى مبادرة جديدة لنبذ التعصب فى الرياضة المصرية، من خلال مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثانية، تقام مباراة ودية بين أساطير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.