شكرا لقرائتكم خبر عن اوليمبياد باريس..منتخب مصر لكرة القدم يغادر لفرنسا ظهر غد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم في الثانية ظهراً على متن طائرة خاصة متجهة إلى فرنسا استعدادًا لاوليمبياد باريس 2024 ، حيث يخوض الفريق وديتين أمام منتخبي أوكرانيا و العراق يومى 14 و17 يوليو الجارى ثم يسافر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمى مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو ثم أوزبكستان يوم 27 يوليو و إسبانيا يوم 30 من نفس الشهر.

في سياق مغاير ،دخل محمد الننى مدافع وسط أرسنال الإنجليزى التاريخ من أوسع أبوابه بعد انضمامه للقائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى المتوجهة للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة مع أحفاد الفراعنة بالأولمبياد .

وتعد تلك البطولة المشاركة الثانية لمحمد الننى بالأولمبياد بعدما شارك في أولمبياد لندن 2012 مع هانى رمزى والتي استطاع فيها المنتخب الصعود للدور الثانى والخروج من الدور ربع النهائى أمام اليابان .

في الوقت نفسه شارك محمد الننى مع المنتخب الوطنى بكأس العالم روسيا 2018، ليصبح أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا في بطولتين أولمبيتين بالإضافة لكأس العالم بعدما وافق على الفور على الإنضمام للمنتخب الأوليمبى في أولمبياد باريس .

ورغم إعلان إدارة أرسنال الإنجليزى رحيل محمد الننى بشكل رسمي بعد رحلة عطاء طويلة جدا استمرت 8 مواسم كاملة ، إلا أن اللاعب فضل دور الوطنى رافضا مناقشة أي عروض أخرى خلال الفترة الحالية قبل أن يشارك مع الفراعنة أولا ثم يأتي عن وجهته المقبلة في الموسم المقبل .

بدايات محمد الننى مع المنتخبات الوطنية

لمع محمد النني مع منتخب الشباب 2011 الذى كان يقوده ضياء السيد وتأهل الفراعنة إلى بطولة العالم للشباب في كولومبيا في نفس العام ، ثم نجح مع رفاقه في التأهل إلى أولمبياد لندن 2012 بعد غياب دام 20 عاماً بالنسبة للفراعنة .

بدأت مسيرة الننى الدولية مع المنتخب المصري الأول تحت قيادة الأمريكى بوب برادلى 2011 وأصبح من العناصر الأساسية في خط وسط منتخب مصر مع برادلى وبعد رحيله مع شوقى غريب وهيكتور كوبر .



أول أهداف الننى الدولية

أحرز النني أول أهدافه الدولية بقميص منتخب مصر الأول في المباراة الودية ضد جامايكا التى اقيمت فى لندن 5 يونيو 2014 والتي انتهت بالتعادل بهدفين

لمثلهما ، وفي أغسطس 2019 أعلن أرسنال الإنجليزى إعارة اللاعب لباشكتاش التركي قضي اللاعب قرابة العام والنصف في النادى التركى ليعود بعدها مرة أخرى إلى صفوف ناديه الإنجليزى ويبدأ رحلة من التألق مع الأرسنال