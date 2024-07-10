شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم حسن وحسام غالى وعلاء نبيل يقدمون واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي، وجاء فى مقدمة الحضور التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفنى لمنتخب مصر ومدير الكرة، والإعلامي سيف زاهر، ووليد بدر مدير إدارى المنتخب، وجميع لاعبى فريق مودرن سبورت وسعد سمير لاعب فريق سيراميكا وكريم نيدفيد من فريق الأهلي.

كما حضر علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن سبورت السابق، وحسام غالى عضو مجلس ادارة النادي الأهلي، وعبد الظاهر السقا مدير الكرة بنادي مودرن سبورت السابق، وعلاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلى، ونائبه محمد شوقى والتونسي حمدى النقاز لاعب فريق الإسماعيلي ولاعبين من فريق بيراميدز دودو الجباس وإسلام عيسى.

‎ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجرالسبت الماضي، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

‎وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.