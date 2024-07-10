شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جوزيه جوميز لانتفاضة الزمالك بالموسم الجديد.. التعاقد مع 8 صفقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالثلاثاء، 09 يوليو 2024 10:30 م
يسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، لترتيب أوضاع الفريق مبكرا تمهيدا لإنهاء أزمة القيد والتعاقد مع لاعبين جدد لتصحيح الأوضاع فى الفريق الأبيض بالموسم الجديد.
ومن المنتظر أن يرفع جوميز تقريرا إلى مجلس الإدارة برأيه فى الطلبات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد، والصفقات المطلوبة ضمها، واللاعبين المقرر رحيلهم عن الزمالك في الصيف. ويرصد ”الخليج 365” خطة جوميز لإنتفاضة الزمالك فى التقرير التالى:
التعاقد من 8 صفقات جدد
طلب جوزيه جوميز من إدارة الزمالك العمل على تدعيم الفريق الأول بـ 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد المدير الفني أنه يحتاج لدعم عدة مراكز منها الهجوم وكذلك الدفاع، والجانبين الأيمن والأيسر، لاسيما أن جوزيه جوميز علم أن الزمالك أصبح قريبًا من إنهاء أزمة إيقاف القيد، بعدما نجح فى التوصل لاتفاق مع اللاعب المغربى خالد بوطيب بتسوية المديونية المستحقة البالغة 2 مليون و400 ألف دولار.
جوميز يخطر الزمالك برغبته فى استمرار أوباما
ومن المقرر أن يعقد يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الزمالك، جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء لحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة أن تعاقده مع الفريق ينتهى بنهاية الموسم الجارى.
أوباما استقر على الرحيل عن الزمالك، والدورى المصرى والاحتراف فى أحد دوريات الخليج أو الدورى التركى، إلا أن مسئولى القلعة البيضاء تحدثوا مع اللاعب من أجل الاستمرار ورغبتهم فى عدم رحيله، وهو ما سيتم حسمه فى الجلسة المنتظرة.
منح الفرصة لشباب الزمالك فى مباريات الدوري المصري
منح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفرصة لأكبر عدد من الشباب في المباريات المقبلة للوقوف علي مستواهم وضخ دماء شديدة في الفريق.
ويؤمن جوميز بأفكار الإدارة التي تري أن الاهتمام باللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة لإثبات ذاتهم سيساعد على توفير النفقات على النادي خاصة في التعاقدات الجديدة لا سيما أن النادي الأبيض نفذ هذه الأفكار في وقت سابق خلال الفترة التى تعرض لها لإيقاف القيد.
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