شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جوزيه جوميز لانتفاضة الزمالك بالموسم الجديد.. التعاقد مع 8 صفقات والان مع تفاصيل الخبر

يسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، لترتيب أوضاع الفريق مبكرا تمهيدا لإنهاء أزمة القيد والتعاقد مع لاعبين جدد لتصحيح الأوضاع فى الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يرفع جوميز تقريرا إلى مجلس الإدارة برأيه فى الطلبات التى يحتاجها الفريق فى الموسم الجديد، والصفقات المطلوبة ضمها، واللاعبين المقرر رحيلهم عن الزمالك في الصيف. ويرصد ”الخليج 365” خطة جوميز لإنتفاضة الزمالك فى التقرير التالى:

طلب جوزيه جوميز من إدارة الزمالك العمل على تدعيم الفريق الأول بـ 8 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد المدير الفني أنه يحتاج لدعم عدة مراكز منها الهجوم وكذلك الدفاع، والجانبين الأيمن والأيسر، لاسيما أن جوزيه جوميز علم أن الزمالك أصبح قريبًا من إنهاء أزمة إيقاف القيد، بعدما نجح فى التوصل لاتفاق مع اللاعب المغربى خالد بوطيب بتسوية المديونية المستحقة البالغة 2 مليون و400 ألف دولار.

أبدى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، رغبته فى استمرار يوسف أوباما، لاعب الفريق ضمن صفوف الأبيض فى الموسم الجديد. وينتهى عقد أوباما بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأى ناد مجانا، دون الرجوع لناديه.