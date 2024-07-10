شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي ومصيلحى وعلى ماهر أول الحضور لعزاء أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم على تقديم واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت صانع العاب مودرن فيوتشر المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي ، و وياتى فى مقدمة الحضور على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى ومحمد عبد الواحد مدرب منتخب مصر وصالح جمعة لاعب فريق الكرخ العراقى والإعلامي احمد شوبير ونجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي و خالد مرتجي و محمد الدماطي و محمد الجارحي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومروان عطية و محمد هاني وكريم فؤاد لاعبو الفريق الأحمر ، و رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

كما حضر أحمد ياسر لاعب فريق البنك الأهلي السابق وأشرف نصار رئيس النادي ومحمود جنش حارس مرمى فريق مودرن سبورت و محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى وهيثم عرابى المدير التنفيذى لنادى مودرن سبورت وسيد معوض لاعب فريق الأهلي السابق وثنائي فريق فاركو عمرو جمال ورامى صبرى ، ومحمد صديق و إسلام شكري.

‎ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجرالسبت الماضي، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

‎وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

‎وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته



مصطفى شوبير يصل عزاء أحمد رفعت