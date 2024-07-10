شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام سيف جعفر ومحمد صلاح فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم سيف فاروق جعفر، ومحمد صلاح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضعا له في الفترة الماضية، حيث كان يعاني سيف جعفر من الإصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد صلاح من إصابة في الركبة.

وشارك الثنائي في المران بشكل كامل، والذي شمل الفقرة البدنية والتأهيلية، والحصة الخططية والتقسيمة الفنية. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، واكتفت هذه المجموعة، بأداء تدربيات تأهيلية على أرضية الملعب، بجانب خوض حصة تدريبية استشفائية في صالة الجيمانيزيوم، دون المشاركة في التدريبات الجماعية، بناءً على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وفي نفس الوقت، خاض البدلاء والمستبعدون من مواجهة الإسماعيلي، تدريبات بدنية وتأهيلية، قبل خوض الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية، تم خلالها تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها، وذلك تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني.