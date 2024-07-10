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حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر _ لبنى عبد الله

الثلاثاء، 09 يوليو 2024 11:00 م

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادي الأهلي، على عودة حسين الشحات لاعب الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى لمباراة بيراميدز، بعدما شارك اللاعب بديلا فى مباراة طلائع الجيش.

ويولى كولر أهمية خاصة لمباراة بيراميدز باعتبارها مؤثرة على تحديد بطل الدوري هذا الموسم، لذا يرغب فى الدفع بأفضل تشكيل بعيداً عن عملية التدوير التى يجريها باستمرار فى اللقاءات الاخيرة للمارد الاحمر لمحاربة الإجهاد وضغط المباريات.

 

وحقق الأهلى فوزاً على طلائع الجيش بهدفين دون رد سجلهما عمرو السولية ووسام أبو علي ليواصل قطار انتصاراته المحلية.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة .

 

وتعد مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

 

ويعكف مارسيل كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع، لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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