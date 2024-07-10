شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعود لتشكيل الأهلي أمام بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادي الأهلي، على عودة حسين الشحات لاعب الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى لمباراة بيراميدز، بعدما شارك اللاعب بديلا فى مباراة طلائع الجيش.

ويولى كولر أهمية خاصة لمباراة بيراميدز باعتبارها مؤثرة على تحديد بطل الدوري هذا الموسم، لذا يرغب فى الدفع بأفضل تشكيل بعيداً عن عملية التدوير التى يجريها باستمرار فى اللقاءات الاخيرة للمارد الاحمر لمحاربة الإجهاد وضغط المباريات.

وحقق الأهلى فوزاً على طلائع الجيش بهدفين دون رد سجلهما عمرو السولية ووسام أبو علي ليواصل قطار انتصاراته المحلية.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف مارسيل كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع، لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.