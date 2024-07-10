شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. الأولمبية تكشف سبب اختيار الجندى وسارة لرفع علم مصر فى الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس شريف العريان، أمين اللجنة الأولمبية المصرية، عن كواليس اختيار أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث وسارة سمير بطلة رفع الاثقال، لرفع العلم المصري في طابور العرض في أولمبياد باريس.

وقد أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، وسارة سمير لاعبة رفع الأثقال لرفع العلم المصري بافتتاح الأولمبياد.

وقال العريان في تصريحاته لبرنامج ملاعب الأبطال عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إن الاختيار جاء على سارة سمير وأحمد الجندي منذ قرابة شهر، وذلك بفضل نتائجهما الأخيرة في الأولمبياد.

وتابع العريان أن اللجنة الأولمبية الدولية قررت أن يرفع العلم اثنان من كل دولة كرجل وسيدة، لذلك كان يجب اختيار اثنين من أبطالنا لحمل العلم.

يذكر أن البعثة المصرية ارتفع عدد لاعبيها إلى 149 لاعبا ولاعبة بشكل أساسي بالإضافة إلى 16 لاعبا ولاعبة كلاعبين احتياطيين.

وأضاف أنه تم اختيار أحمد الجندي كونه هو صاحب النتيجة الأفضل على صعيد الرجال في الأولمبياد الماضية، حيث حصد الميدالية الفضية في طوكيو، بينما تم اختيار سارة سمير حيث تعد هي صاحبة النتيجة الأفضل في جميع السيدات المشاركات مع البعثة المصرية.