شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المكفوفين يفوز على أوكرانيا ويتوج ببطولة الأهرامات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

‏توج منتخب مصر لكرة الهدف ببطولة الأهرامات لكرة الهدف للمكفوفين التي اختتمت فعاليتها اليوم بصالة الدكتور الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، و‏جاء تتويج منتخب مصر لكرة الهدف بطولة الأهرامات عقب فوزه على أوكرانيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

‏بدأت المباراة قوية من جانب منتخب مصر الذي تقدم بهدفين نظيفين إلى أن نجح منتخب أوكرانيا في العودة بقوة للمباراة وتعادل، ثم تقدم بثلاث أهداف لهدفين حتى تعادل منتخب مصر في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني الإضافى.

‏من جانبه أشاد الدكتور أحمد عوين، رئيس اتحاد المصري للمكفوفين، بمستوى المنتخب الوطني للمكفوفين خلال فعاليات البطولة والذي جعله في مقدمة البطولة متفوقا على كافة المنتخبات التي شاركت في البطولة.

حضر حفل الختام الذي شهد الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل أحمد رفعت كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة التنمية بوزارة الشباب.

‏وقال الدكتور أحمد عوين إن البطولة جاءت قوية، واحتكاك قوي للمنتخب الوطني خلال الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 التي تأهل لها المنتخب المصري عن جدارة بعد بطولة أفريقيا منذ ما يقرب من شهرين.

وأشاد الدكتور أحمد عوين بتنظيم البطولة خلال الفترة الماضية بمشاركة الجميع، مؤكدا على الجهد المبذول في البطولة طوال الأيام التي أقيمت فيها.

وأشاد بتطور الرياضة وما تناله من اهتمام كبير من القيادة السياسية، خاصة البارالمبية الذين يحظون باهتمام كبير من القيادة السياسية.