صراع ساخن بين أبو على وإمام عاشور على صدارة هدافى الأهلي فى الدورى

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يدور صراع ساخن بين الثنائى وسام أبو على وإمام عاشور لاعبى النادي الأهلي على صدارة هدافى المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري.

ويعتلى الفلسطينى وسام أبو على صدارة هدافى الأهلي برصيد 8 أهداف، ويحل إمام عاشور ثانياً برصيد 6 أهداف. وفى المركز الثالث ومحمود عبد المنعم كهربا والجنوب أفريقى بيرسى تاو برصيد 5 أهداف، بينما يأتي في المركز الرابع كل من حسين الشحات والمغربى رضا سليم والفرنسى أنتونى موديست الذى رحل عن الأهلى لانتهاء تعاقده برصيد 4 أهداف.

وحقق الأهلى فوزاً على طلائع الجيش بهدفين دون رد سجلهما عمرو السولية ووسام أبو على ليواصل قطار انتصاراته المحلية.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الاسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى وبيراميدز مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف مارسيل كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع، لضمان تحقيق انتصار جديد على بيراميدز ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.