شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 9 - 7 - 2024 العديد من الأخبار الرياضية الهامة، والتي جاء أبرزها، ثنائى الزمالك يعلن اعتناق الأوغندى موتيابا الإسلام، وياسر إدريس: السباحة التوقيعية أبهرت العالم.. والتأهل للأولمبياد نتيجة مسيرة طويلة من التعب، ومجلس الأهلي ومصيلحى وعلى ماهر أول الحضور لعزاء أحمد رفعت.

ثنائى الزمالك يعلن اعتناق الأوغندى موتيابا الإسلام

الأوغندى ترافيس موتيابا صانع ألعاب الزمالك، أعلن اعتناق دين الإسلام.

ياسر إدريس: السباحة التوقيعية أبهرت العالم.. والتأهل للأولمبياد نتيجة مسيرة طويلة من التعب

قال المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، إن منتخب السباحة التوقيعية يضم عناصر متميزة للغاية وتم إعدادهم بشكل جيد على مدار الفترة الماضية.

مجلس الأهلي ومصيلحى وعلى ماهر أول الحضور لعزاء أحمد رفعت

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم على تقديم واجب العزاء لأسرة أحمد رفعت صانع العاب مودرن فيوتشر المقام حاليا بمسجد المشير طنطاوى.

أولمبياد باريس.. الأولمبية تكشف سبب اختيار الجندى وسارة لرفع علم مصر فى الافتتاح

كشف المهندس شريف العريان، أمين اللجنة الأولمبية المصرية، عن كواليس اختيار أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث وسارة سمير بطلة رفع الاثقال، لرفع العلم المصري في طابور العرض في أولمبياد باريس.

أحمد فتوح جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام طلائع الجيش

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية.

بيراميدز: ننتظر رد المنتخب الأولمبى على خروج إبراهيم عادل.. ولكل حدث حديث

أكد مسئولى نادى بيراميدز، إنهم أرسلوا خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة من أجل الموافقة على خروج إبراهيم عادل لاعب الفريق.

الأهلى يستعيد جهود الشناوى وربيعة أمام بيراميدز بالدوري

يستعيد فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود الثنائى محمد الشناوى ورامى ربيعة لاعبا الفريق فى لقاء بيراميدز المقبل.

مهرجان العلمين يتحدى التعصب بمواجهة جديدة بين أساطير الأهلى والزمالك

فى مبادرة جديدة لنبذ التعصب فى الرياضة المصرية، من خلال مهرجان العلمين الجديدة، في دورته الثانية، تقام مباراة ودية بين أساطير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.

اوليمبياد باريس..منتخب مصر لكرة القدم يغادر لفرنسا ظهر غد الأربعاء