التجنيس ظاهرة تاريخية لحصد الذهب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على منح الجنسية السعودية لبعض الرياضيين، في ظل توجه المملكة لتطوير القطاع الرياضي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، بقيادة وإشراف مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

ودخلت السعودية حقبة جديدة في البحث عن التطوير والوصول الى العالمية في المجال الرياضي، خلال عملية التجنيس التي تشهدها في الوقت الحالي في إطار مستهدفات رؤية 2030، بعد أن كانت تعمل على التجنيس في حالات فردية ونادرة على مستوى الرياضيين، والذي يعد أشهر اللاعبين الراحل أمين دابو، الذي خاض مع الأخضر تصفيات كأس العالم 1982.

كما منحت الجنسية مختار علي للمشاركة في مونديال روسيا 2018، مع زميليه هارون كمارا، وعبد الفتاح آدم.

ويعد التجنيس ظاهرة بشرية تاريخية، تختلف مناحيها باختلاف العصور، أخذ به كثير من دول العالم، مع اختلاف طريقة التجنيس.

ودفعت الدول المتفوقة في رياضة معينة الثمن في بعض نجومها عبر تاريخ التجنيس الرياضي، وذلك بسبب شدة المنافسة في بلادهم لتمثيل منتخبهم، كدولة جنوب أفريقيا التي مثل نحو 20 لاعبا من أبنائها أوطانا أخرى في رياضة الكريكيت، وزاد عدد الأمريكيين الذين مثلوا بلادا أخرى في كرة السلة عن 150 لاعبا، إضافة إلى نحو 50 صينيا لعبوا لدول في كرة الطاولة.

فوائد التجنيس

يمنح الرياضيين فرصا غير متاحة في دولهم الأم.

حصد ميداليات أولمبية غير مسبوقة.

التجنيس يحفز لتنشيط الرياضة في الدول.

خلق قاعدة من اللاعبين المميزين.

إدخال رياضات غير موجودة في الدول.

منح مكافآت عالية من دولهم الجديدة في حال تحقيق البطولات.

البنية التحتية في دولهم الجديدة تشجعهم على التجنيس.

بعض الدول تعد حلما للاعبين للحصول على جنسيتها.

لاعبون منحوا الجنسية السعودية أخيرا:

اللاعب عبدالله أبكر محمد: حامل أفضل رقم سعودي في سباق 100 متر بزمن 10:03 ثوان، وحامل الرقم الآسيوي لسباق 100 متر لفئة الشباب. لاعبة رياضة المواي تاي السورية تسنيم القصاب: بطلة عربية ودولية مميزة في رياضة المواي تاي. لاعبة التنس الفرنسية ميسان حسين: لاعبة بارزة في رياضة التنس، ولديها سجل حافل بالإنجازات على المستوى الدولي. لاعب القوى محمد بن داود تولو: رياضي مميز في رياضة القوى، حقق كثيرا من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي. لاعبة كرة القدم الأمريكية مريم التميمي: لاعبة كرة قدم أمريكية موهوبة، شاركت في كثير من البطولات الدولية. الحارس عبد الباسط سليمان عبد الله: حارس مرمى مميز، لعب في كثير من الأندية السعودية، وشارك مع المنتخب الوطني.

أبرز لاعبي الألعاب المختلفة المجنسين عربيا:

الأمريكي فوجيل، عملاق كرة السلة الذي نال الجنسية اللبنانية.

لاعب السلة الأمريكي راشيم رايت، نال الجنسية الأردنية.

بطل ألعاب القوى، عبد الرحمن سامبا، حقق المركز الخامس في أولمبياد طوكيو، من أصول موريتانية، ولد في السعودية وحصل على الجنسية القطرية.

صاحب الأصول السودانية معتز برشم، حصل على الجنسية القطرية، ولفت أنظار العالم حينما اقترح مقاسمة ميداليته الذهبية في مسابقة الوثب العالي مع منافسه الإيطالي، غيمناركو تامبيري.

أبرز لاعبي كرة القدم المجنسين: