الدحيل يرفض رحيل غالتييه إلى الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يسعى نادي الاتحاد إلى تحقيق رغبة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بالتعاقد هذا الصيف مع مواطنه كريستوف غالتييه، مدرب الدحيل الحالي، يرفض النادي القطري الاستغناء عن مدربه، حسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن هناك صعوبة كبيرة في ذهاب غالتييه إلى الاتحاد، الذي لا يريد الدخول في صدام مع إدارة الدحيل.

وأشار التقرير إلى أن مدرب باريس سان جيرمان السابق هو المرشح المفضل لدى كريم بنزيما، الذي التقى معه خلال موسم 2007-08، عندما كان مهاجم الاتحاد يدافع عن قميص ليون، فيما كان غالتييه مساعدا للمدير الفني آلان بيران.

ورغم بدء المفاوضات بين الطرفين، وتقديم الاتحاد عقد للمدرب لـ3 سنوات، براتب سنوي قدره 12 مليون يورو، إلا أنه لم يتم إنجاز أي شيء حتى الآن مع غالتييه، الممتد عقده مع الدحيل حتى 2025.

ولا ينوي الدحيل السماح لمدربه بالرحيل، خاصة أن التحضيرات للموسم الجديد قد بدأت بالفعل، وسيكون من الصعب للغاية استقدام مدير فني جديد في ظل ضيق الوقت.

وكان كريم بنزيما قد مر مع الاتحاد بموسم أكثر تعقيدا بعض الشيء مما كان متوقعا؛ ولا سيما بسبب ما حدث في فبراير الماضي، بعد عودته من الإجازة في وقت متأخر، وهو الأمر الذي لم يكن مقبولا عند مدربه السابق، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأقيل مدرب الاتحاد غاياردو، بعد ظهور الفريق بصورة سيئة خلال الموسم الماضي، وخسر كل البطولات، وتراجع ترتيب الفريق للمركز الخامس في بطولة دوري روشن السعودي، التي حقق النادي لقبها في موسم 2022-23.

ويبحث النادي الجداوي حاليا عن مدرب جديد، وهناك كثير من الخيارات المطروحة، مثل: هيرفي رينارد، ويلي سانيول، لوران بلان.

والملاحظ أن جميعهم فرنسيون، وهو ما سيسهل التواصل مستقبلا مع بنزيما.