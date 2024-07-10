سان ماكسيمين على أعتاب فنربخشة التركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب آلان سان ماكسيمين من مغادرة النادي الأهلي السعودي باتجاه فنربخشة التركي، لكن الاتفاق النهائي بين الناديين لم يحدث بعد.

وعقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشه التركي، «اجتماعا حاسما» مع إدارة الأهلي السعودي.

وكشف الإعلامي الرياضي ياجيز سابونكوجلو، عن «اجتماع» مورينيو مع الإدارة الأهلاوية، لحسم انتقال الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، من العملاق السعودي إلى الفريق التركي.

وأكد سابونكوجلو عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن المدير الفني البرتغالي «اجتمع» مع ماكسيمين أيضا؛ إذ شارك بقوة في مفاوضات الصفقة «المرتقبة».

وأشار الإعلامي الرياضي التركي، إلى أن الإدارة الأهلاوية أعطت «الضوء الأخضر» إلى النجم الفرنسي، للاتفاق على بنود العقود الشخصية مع فنربخشه.