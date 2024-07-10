شكرا لقرائتكم خبر سان ماكسيمين على أعتاب فنربخشة التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشه التركي، «اجتماعا حاسما» مع إدارة الأهلي السعودي.
وكشف الإعلامي الرياضي ياجيز سابونكوجلو، عن «اجتماع» مورينيو مع الإدارة الأهلاوية، لحسم انتقال الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، من العملاق السعودي إلى الفريق التركي.
وأكد سابونكوجلو عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أن المدير الفني البرتغالي «اجتمع» مع ماكسيمين أيضا؛ إذ شارك بقوة في مفاوضات الصفقة «المرتقبة».
وأشار الإعلامي الرياضي التركي، إلى أن الإدارة الأهلاوية أعطت «الضوء الأخضر» إلى النجم الفرنسي، للاتفاق على بنود العقود الشخصية مع فنربخشه.
كانت هذه تفاصيل خبر سان ماكسيمين على أعتاب فنربخشة التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.