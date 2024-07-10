شكرا لقرائتكم خبر اتحاد القدم يحدد سن 18 عاما لاحتراف اللاعب السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للموسم الجديد 2024-2025.

وجاءت الموافقة بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات، للسعي في التطوير المستمر للوائح والتشريعات ومواكبة التحديثات المحلية منها والدولية.

وألزمت اللائحة اللاعب بمبادئ النزاهة والروح الرياضية داخل وخارج الملعب.

واشترطت لاحتراف اللاعب السعودي أن يكون قد بلغ 18 عاما ميلاديا عند توقيع العقد وألا تتجاوز مدته 5 أعوام.

وتضمنت اللائحة أنه لا يحق للاعبين قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي شخص دون الحصول على موافقة النادي، وعلى اللاعبين الالتزام فورا بمتطلبات هيئات مكافحة المنشطات المحلية أو الدولية المختصة كافة.

ووفق اللائحة يحظر على اللاعب الإفصاح لأي طرف ثالث عن أي معلومات سرية أو حساسة متعلقة بالنادي، كما يلتزم اللاعب بالعودة فورا إلى النادي عقب الواجب الدولي.