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اتحاد القدم يحدد سن 18 عاما لاحتراف اللاعب السعودي

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للموسم الجديد 2024-2025.

وجاءت الموافقة بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات، للسعي في التطوير المستمر للوائح والتشريعات ومواكبة التحديثات المحلية منها والدولية.

وألزمت اللائحة اللاعب بمبادئ النزاهة والروح داخل وخارج الملعب.

واشترطت لاحتراف اللاعب السعودي أن يكون قد بلغ 18 عاما ميلاديا عند توقيع العقد وألا تتجاوز مدته 5 أعوام.

وتضمنت اللائحة أنه لا يحق للاعبين قبول أي دعم مادي أو هدايا من أي شخص دون الحصول على موافقة النادي، وعلى اللاعبين الالتزام فورا بمتطلبات هيئات مكافحة المنشطات المحلية أو الدولية المختصة كافة.

ووفق اللائحة يحظر على اللاعب الإفصاح لأي طرف ثالث عن أي معلومات سرية أو حساسة متعلقة بالنادي، كما يلتزم اللاعب بالعودة فورا إلى النادي عقب الواجب الدولي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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