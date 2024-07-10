البرازيل تخطط لاستعادة نيمار في أكتوبر

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وكان نيمار قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة البرازيل مع أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 خلال أكتوبر الماضي، وهو ما أنهى موسمه مع الهلال وأبعده عن بطولة كوبا أمريكا.
الشبكة العالمية أوضحت أن استدعاء نجم الهلال لمعسكر سبتمبر المقبل الذي يتضمن مواجهتي إكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم مستبعد تماما، حيث يود دوريفال منحه المزيد من الوقت للتعافي واستعادة الجاهزية البدنية والفنية.
وأضافت أن نيمار على الأرجح سيكون جزءا من قائمة المنتخب البرازيلي في أكتوبر، حيث سيكون جاهزا لمواجهة تشيلي وبيرو في التصفيات.
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