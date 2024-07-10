الامارات | لامين يامال.. "ميسي" جديد يدخل تاريخ كرة القدم العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، تاريخا جديدا في كرة القدم العالمية وبطولة كأس أمم أوروبا بعد أن نجح في التسجيل ضد منتخب فرنسا في دور نصف النهائي، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

وأصبح لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، أصغر لاعب يسجل في بطولة كأس أمم أوروبا بعمر 16 عامًا و11 شهرًا و26 يومًا، ويبدو أن اللاعب الصغير سيكتب تاريخ ميلاد جوهرة جديدة وأسطورة إسبانية على غرار النجم الإسباني ميسي، رغم أن الأخير لم يظهر بهذا الشكل الرائع في هذا العمر مثل النجم الإسباني الذي يقود الإسبان لتحقيق بطولة عالمية.

النجم الإسباني نجح في تسجيل هدفًا رائعًا في شباك منتخب فرنسا بالدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وهو أول أهداف اللاعب في بطولة كأس أمم أوروبا رغم تألقه وجاء الهدف في شباك وصيف العالم المنتخب الفرنسي