موعد المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا 2024

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.



وتستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعدما نجحت في الحصول على شرف تنظيم المسابقة.

وينتظر المنتخب الإسباني الفائز من مواجهة إنجلترا أمام هولندا، في المباراة التي تنطلق مساء اليوم الأربعاء.

موعد المباراة النهائية لليورو

من المقرر انطلاق المواجهة النهائية بين المنتخب الإسباني والفائز من هولندا وإنجلترا الأحد المقبل، 14 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وشهدت مباريات كأس الأمم الأوروبية 2024، منافسات قوية ومثيرة، حيث نجحت في جذب الأنظار إليها طيلة الفترة الماضية.