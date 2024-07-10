إسبانيا تفوز على فرنسا وتتأهل لنهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".



واستطاعت إسبانيا التأهل للمباراة النهائية من اليورو، حيث ستنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا وهولندا.

جاءت أهداف المباراة كالتالي؛ حيث سجل المنتخب الفرنسي هدف التقدم طريق اللاعب راندال كولو مواني، في الدقيقة الثامنة، بينما جاء هدف التعادل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 21 التعادل من خلال اللاعب لامين يامال.

وأحرز داني أولمو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم إسبانيا على فرنسا بنتيجة 2/1.

وشهدت المباراة اقتحام أحد الجماهير المباراة لإلتقاط صورة مع مبابي، لكن الأمن المتواجد في ملعب المباراة لم ينجح في إيقاف المشجع، حيث وصل لمبابي ليلتقط معه صورة تذكارية خلال أحداث اللقاء.

وتعد هذه الوقائع متكررة خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، حيث كانت هناك عدة تجاوزات للمشجعين.

