أحمد حجازي يحسم ناديه الجديد

كشفت تقارير صحفية، أن الدولي المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي، قد حسم فريقه الجديد، وذلك بداية من الموسم القادم 2024-2025.

ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية، فإن أحمد حجازي قد أنهى اتفاقه مع ناديه الجديد وهو نيوم أحد أندية الدرجة الثانية في الدوري السعودي (دوري يلو).

وتابعت الصحيفة أن حجازي سينتقل إلى نيوم بعقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد لموسم آخر.

وواصل أن نادي نيوم قد اتخذ خطوة التعاقد مع أحمد حجازي من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي بلاعبين يملكون خبرة كبيرة.

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وكان قد انتقل أحمد حجازي إلى صفوف فريق الاتحاد في 2020 قادمًا من وست بروميتش الإنجليزي.

وتوج رفقه العميد يبطولة دوري روشن السعودي، وكأس السوبر السعودي الموسم قبل الماضي.

وكان قد خاض حجازي رفقة اتحاد جدة الموسم الماضي 19 مباراة، 10 منها في الدوري، و5 في دوري أبطال آسيا، ومباراتين في كأس السوبر السعودي، ومباراتين في كأس العالم للأندية بسبب إصابته بالرباط الصليبي.