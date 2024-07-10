يامال يتفوق على مبابي.. تقييم لاعبي إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

تمكن منتخب إسبانيا من التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024“، بعد الفوز على نظيره فرنسا، في ربع النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل كولو مواني، الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة التاسعة بعد أسيست من كيليان مبابي.

بينما أدرك لامين يامال، التعادل لمنتخب إسبانيا بطريقة رائعة في الدقيقة 21، وأضاف داني أولمو، الهدف الثاني في الدقيقة 25.

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ووفقًا لـ موقع “سوفا سكور” للإحصائيات فإن لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا قد حصل على تقييم 7.6 وهو الأعلى مناصفة مع عثمان ديمبلي لاعب منتخب فرنسا بـ 7.6 أيضًا.

بينما حصل مبابي قائد منتخب الديوك على 7.1.

وحصل ثنائي منتخب إسبانيا ناتشو ورودري على 6.7، وثنائي فرنسا كانتي وتشاوميني 6.6.

وينتظر منتخب إسبانيا الفائز من هولندا وإنجلترا، ضمن منافسات نصف نهائي يورو 2024.