اتحاد الكرة يوضح حقيقة مغادرة إبراهيم عادل لمعسكر منتخب مصر الأولمبي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تم تداوله عن مغادرة إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز لمعسكر المنتخب الأولمبي.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تلقى طلبًا من نادي بيراميدز، أمس الثلاثاء، من أجل الاستعانه بلاعبه إبراهيم عادل في مباراة الفريق المقبله في دوري نايل أمام الاهلي المقرر لها الجمعة 12 يوليو.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الأمر مع الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأولمبي والذين أكد إصابة اللاعب وتفضيلهم الإبقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.

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وعلى ضوء ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي لنادي بيراميدز من أجل الاطمئنان على اللاعب إبراهيم عادل.

وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملاءه في معسكر منتخب مصر الأولمبي استعدادًا للسفر لمدينة بوردو الفرنسيه لخوض المباريات الودية مع العراق و أوكرانيا استعدادا لانطلاق أولمبياد باريس 2024 المقرر إقامتها في شهر يوليو الجاري.